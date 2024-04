Jubiläum für ein besonderes Theater-Event: Dieses Jahr findet die Lange Nacht der Theater bereits das zehnte Mal in Dresden statt. Die Ausgabe 2024 steht unter dem Motto "Theater schauen, flanieren, Freunde und Gleichgesinnte treffen". Besucherinnen und Besucher können am 20. April zwischen 16 und 23 Uhr die verschiedenen Theater der Stadt kennenlernen. Zur Wahl stehen mehr als 20 Bühnen und über 120 Inszenierungen aus den Bereichen Schauspiel, Musical und Tanz für Erwachsene, Kinder und Familien.

Der Intendant des Staatsschauspiels Dresden, Joachim Klement, verspricht bei MDR KULTUR, dass man an einem Abend die "komplette Vielfalt dessen, was zeitgenössisches Theater in einer Stadt sein kann" zu sehen bekommt. Das mache für ihn den Reiz der Veranstaltung aus. Es sei möglich fünf bis sechs Vorstellungen am Szück zu erleben. Dieses Angebot gebe auch einen Überblick über die gesamte Breite der städtischen Theaterlandschaft. Es werden laut Klement dabei nicht nur die öffentlich finanzierten Häuser präsentiert.