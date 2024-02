Am Elbufer in Coswig ist am Dienstag eine männliche Leiche im Wasser gefunden worden. Das hat ein Polizeisprecher MDR SACHSEN bestätigt. Die Leiche war demnach im Coswiger Ortsteil Sörnewitz ans Ufer getrieben worden und hatte sich in der dortigen Vegetation verheddert. Zur Identität kann die Polizei derzeit noch nichts sagen, die Ermittlungen laufen.