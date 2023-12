Nach dem Bootsunfall auf der Elbe in Dresden-Pieschen sind alle Suchaktionen nach dem vermissten Segler bisher ohne Erfolg geblieben. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei soll die Suche nach dem Mann auch über die Weihnachtsfeiertage weitergehen. Almut Sichler, Sprecherin der sächsischen Wasserschutzpolizei, sagte auf Anfrage von MDR SACHSEN: "An unserem Suchverhalten hat sich nichts geändert." Die Polizei sei auch am Sonnabend nicht fündig geworden. "Wir setzen die Suche über die Feiertage im Suchgebiet von Dresden bis Riesa fort", so die Sprecherin.