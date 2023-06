Doch sagten Sie nicht, es brauche Straftaten und nicht nur eine beunruhigte Bevölkerung?

Ja. Im Fall der Letzten Generation könnte der - zugegebenermaßen recht milde - Straftatbestand der Nötigung greifen. Allerdings sehe ich das ziemlich kritisch.

Nötigung - was bedeutet das eigentlich konkret?

Laut §240 gilt als Nötigung, wenn jemand mit Gewalt oder einer Androhung von Gewalt eine bestimmte Handlung erzwingen will. Beim Aufkleben auf eine Straße würde man tatsächlich nicht auf die Idee kommen, dass das Gewalt ist. Doch nach der sogenannten Rechtssprechung der zweiten Reihe wird spätestens dem Auto in der zweiten Reihe Gewalt zugefügt, weil es blockiert ist und ihm keine andere Wahl bleibt.

Andererseits gilt das alles nicht, wenn die Tat nicht als verwerflich angesehen werden kann. Dies hat ja auch ein Richter in Berlin so gesehen: Weil die Klimaziele so relevant sind, ist die Nötigung nicht verwerflich. Die anderen wiederum sagen: Die Blockaden betreffen so viele, hier muss das Versammlungsrecht zurücktreten. Letztlich kommt es auf den Einzelfall an, insbesondere spielen der Ort und die Dauer der Blockade eine entscheidende Rolle.

Der großen Ermessensspielraum gilt auch als Vorwurf bei der Anwendung des §129 StGB. Kritiker bezeichnen ihn als Gesinnungsparagraphen, mit dem Kontaktpersonen verurteilt und gesamte politische Einstellungen kriminalisiert werden…

Tatsächlich ist das so, dass der §129 in der Praxis eher im politischen Kontext angewendet wird, als in der organisierten Kriminalität. Schon oft in seiner Rechtsgeschichte nutzte man ihn zur Verfolgung politischer Gruppierungen, die als unliebsam galten. Der Paragraph stand bereits 1871 im Reichsstrafgesetz und wurde bei der Verfolgung der Kommunisten und Sozialisten verwendet. Später in der Bundesrepublik gab es Versuche, ihn auf Hausbesetzer anzuwenden. Dem hat der Bundesgerichtshof allerdings damals einen Riegel vorgeschoben. Auch in den vergangenen zehn Jahren fielen Verfahren unter die Anwendung des §129. Laut Rechtsanwalt Wolf-Georg Winkler wurde der §129 StGB in der Vergangenheit immer wieder angewandt, um unliebsame politische Gruppierungen zu verfolgen. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO/Fotostand

Welche Verfahren?

Zum Beispiel das Verfahren gegen die "Hooligans-Elbflorenz". Man könnte sich ja auf den Standpunkt stellen, dass sich jeder mit gegenseitigem Einverständnis prügeln kann - wie damals geschehen. Doch der BGH erklärte schließlich, das sei sittenwidrig und stufte die Hooligans als kriminelle Vereinigung ein. Schon damals gab es erste Befürchtungen, was aus diesem Urteil gemacht wird.

Wie meinen Sie das?

Der Verdacht zur Bildung einer kriminellen Vereinigung wird zu umfangreichen Strukturermittlungen genutzt.

Das bedeutet?

Wenn Sie zur Bildung einer kriminellen Vereinigung ermitteln, können Sie alle Register der Ermittlungsarbeit ziehen, die es gibt: Telefonüberwachung, Verwanzen von Räumen, Online-Durchsuchung, Observation, Einsatz von V-Leuten - alles möglich. Deswegen, so lautet einer der häufigsten Vorwürfe, werde der Paragraph genutzt, um sich einen Überblick über eine Szene oder politische Gruppierungen zu verschaffen. Bekannt ist, dass die Ultras von Chemie Leipzig jahrelang abgehört worden sind - ohne dass es jemals zu einer Anklage gekommen ist.

Auch das "Zentrum für Politische Schönheit" in Berlin wurde überwacht. Ob Fußballfans, Klimaaktivisten, politische Gruppierungen - der §129 StGB liefert einen weiten Anwendungsbereich. Das ist das Problem. Gleichzeitig können Beschuldigte mit der vollen Härte des Gesetzes abgestraft werden. Hier liegt ein großes Missbrauchspotenzial.

Sie sagen, im Lina E.-Prozess sei nicht das Urteil das Problem, sondern die Anwendung des §129 StGB. Warum?