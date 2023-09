Einsatzkräfte der Polizei haben am Donnerstag bei Durchsuchungen in Dresden und in Radebeul unter anderem mehrere Waffen sichergestellt. Wie das sächsische Landeskriminalamt mitteilte, gehörten dazu sechs Gewehre und Pistolen, zahlreiche Munition und Werkzeuge zum Waffenbau. Auch Mobiltelefone, IT-Technik und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro stellte die Polizei den Angaben zufolge bei einem Ehepaar sicher. Laut LKA wurde ein 50-Jähriger festgenommen. Er soll am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.