Bei einer Hausdurchsuchung in Auerbach hat die Polizei dutzende Waffen, unzählige Waffenteile und NS-Devotionalien sichergestellt. Auf die Spur waren die Ermittler gekommen, weil das Hauptzollamt Erfurt im Februar 2023 bei einer Stichproben-Kontrolle ein Paket sichergestellt hatte. Das stammte aus Polen und enthielt Nachbildungen von Nazi-Orden und NS-Ansteckern - adressiert an einen 57 Jahre alten Deutschen.

Zwei Tage lang durchsuchten und beräumten Polizeibeamte das Untergeschoss dieses Hauses in Auerbach. Nach Informationen von MDR SACHSEN soll der Nutzer der Lager- und Büroräume im Haus in letzter Zeit nur selten dagewesen sein. Bildrechte: Bernd Schädlich

Die Kriminalpolizei Zwickau hatte daraufhin ein Wohngebäude in Treuen durchsucht. Bei diesen Durchsuchungen fanden die Ermittler Hinweise auf Geschäftsräume in Auerbach, in denen der Tatverdächtige früher ein Gewerbe für Haushaltsauflösungen betrieben hatte. Diese Räume durchsuchte die Polizei Zwickau mit Unterstützung des Landeskriminalamtes Sachsen (LKA) in den vergangenen beiden Tagen.