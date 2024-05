Elke Büdenbender und Brigitte Macron unterhielten sich mit Schülern der 5. und 8. Klasse über Cybermobbing und den Schutz vor Gefahren durch Soziale Medien. "Frau Macron hat auch gefragt, wie wir zu Hause mit dem Thema umgehen und betont, dass sie als Lehrerin unheimlich gern Schüler unterrichtet hat", sagte Alma Thomas. Zu gerne hätte sie noch ein Selfie mit Brigitte Macron gemacht, aber: "Da war immer ein Schwarm Leute. Ich bin nicht an sie herangekommen."

Das große Warten am Märchenschloss

Nicht an sie herangekommen - das beklagten auch Zuschauer in Moritzburg am Mittag. Dort hatten Schaulustige bei 25 Grad drückender Mittagssonne teilweise zwei Stunden gewartet. Sie wollten die Ersten sein, die den Staatsbesuch in Sachsen sehen. Doch der verspätete sich um 75 Minuten. Dann fuhren drei Karossen vor und Polizisten auf Motorrädern - das war's für Zaungäste.

Die Französischlehrerin Anne Manthey mit Töchterchen Viktoria aus Dresden hätte dem Präsidenten gerne auf Französisch willkommen geheißen. "Ich stand in der ersten Reihe. Meiner Tochter war es zu lange. Wir haben nicht viel gesehen."

Ärger und Apfelbäumchen

"Ich habe nichts anderes erwartet", sagte dagegen Regine Kunde aus Dresden und gab sich mit zwei Sekunden zufrieden, die sie auf dem Handy gefilmt hat. Die Bilder bekommt ihr Sohn geschickt, der in der Nähe von Marseilles wohnt: "Ich habe wenigstens das Auto und seine Hand gesehen." Sie vertröstete die anderen Enttäuschten in Moritzburg auf den Abend in Dresden, wo man Macron doch auch sehen könne.

Tatsächlich sollte die Dresdnerin Recht behalten: Nach dem gemeinsamen Singen der Europa-Hymne am Abend vor der Frauenkirche schüttelte der französische Präsident zehn Minuten lang Hände beim lange ersehnten Bad in der Menge. Die Stimmung am Abend vor der Frauenkirche: ausgelassen und fröhlich.