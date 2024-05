Bildrechte: picture alliance/dpa | Christophe Gateau

Staatsbesuch Macron in Sachsen: Alles Wichtige im Ticker

Hauptinhalt

27. Mai 2024, 11:01 Uhr

Der französische Präsident Emmanuel Macron wird am Montag in Sachsen erwartet. Auf dem Programm stehen Besuche in Moritzburg und Treffen mit Vertretern aus Wirtschaft und Politk. Am Nachmittag soll Macron dann in Dresden auf dem Fest "Fête de l’Europe" vor der Frauenkirche eine Rede an die Jugend halten. MDR SACHSEN begleitet den gesamten Besuch im Liveticker.