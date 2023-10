Muss die Semperoper demnächst den Spielbetrieb einstellen?, fragten die "Dresdner Neuesten Nachrichten" in einer ihrer jüngsten Ausgaben. Ja, lautet die Antwort! Es sei denn, man findet eine Lösung für den in die Jahre gekommenen sanierungsbedürftigen Verwaltungstrakt im Rücken des berühmten Hauses. Keine Angst, die Lösung ist gefunden. Das Publikum wird auch die nächsten Jahre nicht auf Fidelio, Tosca, Nabucco oder Aida verzichten müssen. Aber ist es auch eine gute, eine nachhaltige Lösung, die da gefunden wurde?

Der Verwaltungstrakt der Semperoper muss saniert werden. Bildrechte: dpa Hier lautet die Antwort ganz klar: Nein! Keine Frage: Das 1985 eröffnete Funktionsgebäude ist verschlissen, die energetische Bilanz eine Katastrophe. Im Sommer heizen sich die Innenräume unerträglich auf, im Herbst regnet es durch das undichte Dach, so dass die Beschäftigten Wassereimer aufstellen. Und klar ist auch, ohne Ersatzräume gibt es vier Jahre – so lange soll die Sanierung dauern – keine Aufführungen in der Semperoper.

Der Freistaat als Betreiber der Oper favorisiert den interimsmäßigen Neubau eines Probebühnenzentrums im Park neben dem Zwingerteich. Ein großes, kastenförmiges, graues, 26 Meter hohes Gebäude im Park zwischen Zwinger und Oper. Das tut nicht nur dem Auge weh, sondern nimmt auch wichtiges Grün in der Innenstadt weg, wo rund um den Postplatz heute schon fast jeder Quadratmeter versiegelt ist.

Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Der Zwingerpark sei seit Jahrzehnten ein wesentliches Element Dresdner Stadtgestaltung, wodurch sich eine Massierung von Gebäuden hinter der Oper verbiete, urteilt etwa der bekannte Dresdner Architekt Walter Köckeritz. Und Thilo Wirtz, Bauexperte der Linken im Stadtrat, fordert: "Es muss auf dem Niveau gebaut werden, auf dem die Semperoper spielt." Nachhaltiges, klimafreundliches und ressourcenschonendes Bauen sei gefragt.

Das wiederum wirft die Frage auf: Was hat die Landeshauptstadt Dresden in den letzten drei Jahrzehnten alles an Bausünden durchgewinkt? Der schon erwähnte Postplatz ist eine Betonwüste, aber auch sonst lässt das Baugeschehen in Sachen Nachhaltigkeit sehr zu wünschen übrig, obwohl das Phänomen Klimawandel kein ganz neues ist.

Bildrechte: Anja Schneider Dirk Birgel Dirk Birgel ist der Chefredakteur der "Dresdner Neuesten Nachrichten". In der Reihe "Meinung zu Gast" kommentiert er als Gastautor Transformations- und Veränderungsthemen in Mitteldeutschland.

Und das, obwohl das Bauressort seit Jahren in der Hand der Grünen ist. Begrünte Fassaden sind weitgehend Fehlanzeige, Holz oder Holzhybridbauweise die Ausnahme. Wer die Erwärmung der Städte zumindest abmildern will, der muss mehr tun, als ein paar Dächer zu begrünen und die Wartehäuschen an den Bus- und Bahnhaltestellen ökologisch zu gestalten. Entgegen der Zielstellung sank der Treibhausgasausstoß im Dresdner Stadtgebiet in den letzten Jahren kaum.