In Dresden-Gorbitz ist ein Ratgeber für Zeiten mit extremer Hitze vorgestellt worden. Das Hitze-Handbuch ist das erste seiner Art in Deutschland, sagt die Stadtverwaltung Dresden. Das Nachschlagewerk richtet sich an Beschäftigte in der Pflege und im Gesundheits- und Sozialbereich. Es sei aber auch für Mitarbeitende aus dem Bildungs- und Wohnbereich gedacht. Als Reallabor für das Handbuch diente demnach das Plattenbaugebiet Gorbitz in Dresden.