Klimaneutralität Stadtreinigung Dresden testet erstes vollelektrisches Müllsammelfahrzeug

11. März 2024, 17:32 Uhr

In Görlitz sind bereits die ersten wasserstoffbetriebenen Busse getestet worden. Die TU Chemnitz will Europas erste Wasserstoff-Straßenbahn bauen. Und auch die Stadtreinigung Leipzig setzt bei einigen ihrer Müllautos künftig auf alternative Antriebsmethoden. In Dresden will man nun nachziehen und testet für eine Woche ein vollelektrisches Müllsammelfahrzeug.