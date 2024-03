Die Stadtreinigung in Leipzig rüstet einen Teil ihrer Flotte auf Wasserstoff um. Am Montag wurden die ersten Fahrzeuge übergeben. Bei 16 Müllautos kommt nun Wasserstoff in den Tank.



Die Stadtreinigung verabschiede sich damit von einem Drittel ihrer alten Flotte aus Diesel- und Benzinfahrzeugen, sagt die kaufmännische Betriebsleiterin bei der Stadtreinigung Leipzig, Elke Franz. "Es ist eine Zäsur in unserer Geschichte. So eine Umstellung auf eine neue Antriebstechnologie haben wir noch nie gemacht", erklärt Franz.

Bildrechte: MDR/Barbara Brähler