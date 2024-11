Im Schauspielhaus Dresden sind am Sonntag die Sieger des 25. Deutschen Karikaturenpreises gekürt worden. Zum Jubiläum wurden die besten Umsetzungen des Mottos "Feierabend?" ausgezeichnet. Unter den 1.221 Einsendungen von 265 Künstlern entschied sich die Jury am Ende für die Karikatur des Duos Hauck & Bauer als Gewinner des "Geflügelten Bleistifts" in Gold. Sie zeigt einen Feuerwehrmann mit Löschschlauch auf der Drehleiter vor einem Fenster, aus dem Flammen und Rauch schlagen. In seiner Sprechblase steht: "Er will erst wissen, ob wir mit dem Staat unter einer Decke stecken."