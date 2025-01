Der Heinrich-Zille-Karikaturenpreis ist am Sonntag an den sächsischen Cartoonisten Uwe Krumbiegel vergeben worden. Das gab die Stadt Radeburg bekannt, die den Preis auslobt. Demnach fand die Verleihung im Ratssaal des Ortes statt. Die Auszeichnung ist mit 1.000 Euro dotiert und wurde bereits zum siebten Mal ausgelobt.

Auf Krumbiegels Gewinner-Karikatur (siehe großes Bild oben) klopft eine ältere Dame mit dem Besenstiel an ihre Zimmerdecke und ruft fordernd: "Hallo?!! Was ist los? Heute kein Sex?!!" Für die Radeburger Bürgermeisterin und Juryvorsitzende Michaela Ritter könnte sich diese überspitzte Szene in vielen Orten in Deutschland so zutragen: "Die ältere Generation schaut verzweifelt auf die Tatsache, dass von den Nachkommen nicht genügend Kinder gezeugt werden."