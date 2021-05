Zum Prozesstag am Freitag wollen sich mehrere Gruppen aus der linken und queeren Szene versammeln. So soll am Vormittag vor dem Oberlandesgericht eine Kundgebung stattfinden und am Nachmittag am Tatort. Am Abend veranstaltet zudem der Verein Christopher Street Day (CSD) Dresden eine Kundgebung unter dem Motto "Keine Stille und kein Totschweigen."