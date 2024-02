In Sachsen ist die Zahl sogenannter Reichsbürger 2023 deutlich gestiegen. Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) rechnete am Jahresende dieser Szene rund 3.000 Menschen zu, etwa 500 mehr als ein Jahr zuvor . 87 dieser Personen stuft das LfV als Rechtsextremisten ein. Das geht aus einer am Sonntag veröffentlichten Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Landtagsabgeordneten Kerstin Köditz von der Linken hervor.

Köditz wandte sich in einer weiteren Anfrage an das sächsische Justizministerium. Demnach stellten sächsische Staatsanwaltschaften 2023 bei 514 Ermittlungsverfahren einen Reichsbürgerbezug fest. Der Wert liege unter dem des Vorjahres: 2022 gab es laut Köditz 589 Fälle mit Reichsbürgerbezug, läge aber "im langjährigen Vergleich auf hohem Niveau".

Die Verfahren werden wegen mehr als 80 unterschiedlichen Straftatbeständen geführt, wie man der Antwort des Justizministeriums entnehmen kann. Mit 104 Fällen wurde demnach besonders häufig wegen Nötigung ermittelt, wegen Körperverletzung in 14, wegen Volksverhetzung in neun Fällen, wegen Erpressung in zwei und wegen Totschlags in einem Fall. In zwei Fällen ermittelte die Staatsanwaltschaft wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.