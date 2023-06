Bei den Reichsbürgern und Selbstverwaltern sieht der Landesverfassungsschutz für den starken Anstieg um fast ein Drittel vor allem drei Gründe. Dazu gehört die Corona-Pandemie, die auch zu zahlreichen Konflikten zwischen Bürgern und Behörden geführt hätten. Nach Ansicht des Verfassungsschutzes ist der Anschluss an die Reichsbürger- und Selbstverwalterszene in vielen Fällen ein Versuch, staatlichen Maßnahmen zu entgehen. Das sind neben Vorschriften, Anordnungen und Auflagen vor allem Strafen und daraus folgende Geldforderungen - bis hin zu Zwangsvollstreckungen.

Das von Peter Fitzek ins Leben gerufene "Königreich Deutschland" (KRD) spielt beim Wachstum der Szene in Sachsen eine besondere Rolle. Die Bewegung hat nach eigenen Angaben bundesweit rund 4.000 Anhänger. In Sachsen betreibt sie seit 2021 in Dresden trotz Verbots weiterhin eine sogenannte "Gemeinwohlkasse". Zudem wurden 2022 unter anderem zwei Immobilien in Eibenstock und Boxberg erworben.