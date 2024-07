In Radebeul wird am Freitag vom langjährigen Direktor des Karl-May-Museums, René Wagner, Abschied genommen. Er war am 14. Juni im Alter von 74 Jahren an einem schweren Herzleiden gestorben.

Zu der Trauerfeier in der Radebeuler Lutherkirche, direkt neben dem Karl-May-Museum, waren zahlreiche Menschen gekommen. René Wagner wird auf dem Friedhof in Radebeul-Ost, neben dem Abenteuerschriftsteller Karl May und dem Begründer des gleichnamigen Museums, Patty Frank, beigesetzt. Bildrechte: MDR/Diana Köhler

Markenzeichen Cowboy-Hut