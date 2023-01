"Wir müssen unsere Schülerinnen und Schüler auf die neuen Anforderungen im Berufsleben vorbereiten", sagte Kultusminister Christian Piwarz am Dienstag in Dresden. Dazu gehöre auch die Robotik. "Die Ausstattung unserer Berufsschulzentren mit modernster Technik und nutzerfreundlicher Software soll auch das Interesse der Jugendlichen dafür fördern. So bringen wir das Robotik-Know-How in die produzierenden sächsischen Betriebe und vergrößern den Talentpool für sächsische Automatisierungsunternehmen", betonte der Minister.