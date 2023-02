Der Mann, der am Mittwoch in der Dresdner Innenstadt mit einer Schreckschusswaffe um sich geschossen haben soll, ist gefasst. Wie die Polizei Dresden mitteilte, erkannte ein Beamter, der privat unterwegs war, den 25-Jährigen anhand der Beschreibung am Abend in einer Straßenbahn der Linie 4. Die alarmierten Kollegen konnten den Mann kurz darauf stellen. Der Tatverdächtige habe eine Schreckschusspistole bei sich gehabt und müsse sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten, hieß es.

Ein Mann hatte in Dresden am späten Mittwochnachmittag mit einer Schreckschusswaffe um sich geschossen. (Symbolbild)

Ein Mann hatte in Dresden am späten Mittwochnachmittag mit einer Schreckschusswaffe um sich geschossen. (Symbolbild)

Ein Mann hatte in Dresden am späten Mittwochnachmittag mit einer Schreckschusswaffe um sich geschossen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Der Vorfall hatte am späten Mittwochnachmittag für einen mehrstündigen Polizeieinsatz in der Dresdner Innenstadt gesorgt. Der mutmaßliche Schütze soll in der Wilsdruffer Straße mehrere Schüsse in die Luft abgegeben haben. Die gefundenen Patronenhülsen ließen laut Polizei auf eine Schreckschusspistole deuten. Die Polizei gab noch am Mittwochnachmittag Entwarnung für die Bevölkerung. Vorsorglich waren zunächst auch Einsatzkräfte geschickt worden, die auf die Bewältigung von lebensbedrohlichen Lagen spezialisiert sind.