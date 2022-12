Im Zuge ihrer Ermittlungen um die Geiselnahme in der Dresdner Altmarktgalerie hat die Staatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag weitere Details zum Tatablauf offengelegt. So habe der Geiselnehmer auf dem Weg zwischen dem Radiosender und dem Einkaufscenter im Bereich der Uhlandstraße mit seinem Auto angehalten und eine 50-jährige Fußgängerin mit seiner Schusswaffe bedroht. Dabei verlangte er die Herausgabe ihres Handys - ohne Erfolg. Als die Frau laut um Hilfe rief, ließ der Mann von ihr ab und fuhr weiter. Die Staatsanwaltschaft Dresden bewertet diesen Sachverhalt als versuchten schweren Raub.

Mann verschanzte sich mit zwei Geiseln in Altmarktgalerie

Am Sonnabend, den 10. Dezember, gab es in der Altmarktgalerie am Striezelmarkt eine Geiselnahme. Mit einem Großeinsatz von 300 Beamten gelang es der Polizei, die Geiseln - eine Frau und ein Kind - unverletzt zu befreien. Der Mann aus Heidenau, der die beiden Menschen in seiner Gewalt hatte, war beim Zugriff von Spezialkräften tödlich verletzt worden.

Bevor sich der 40-Jährige in der Altmarktgalerie verschanzte, soll er am Sonnabendmorgen seine Mutter mit einem Kopfschuss getötet haben. Im Anschluss fuhr er zum Ammonhof, wo er einen 46 Jahre alten Mann mit Waffengewalt zwang, ihn zu den Räumen des Senders Radio Dresden zu bringen. Ein Eindringen misslang, die Mitarbeiter konnten sich über einen zweiten Ausgang in Sicherheit bringen. Dem bedrohten Mann gelang ebenfalls die Flucht.