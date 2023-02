Nach Schüssen in Dresden: Polizei fasst Tatverdächtigen

Der Vorfall hatte am späten Mittwochnachmittag für einen mehrstündigen Polizeieinsatz in der Dresdner Innenstadt gesorgt. Der mutmaßliche Schütze soll in der Wilsdruffer Straße mehrere Schüsse in die Luft abgegeben haben. Die gefundenen Patronenhülsen ließen laut Polizei auf eine Schreckschusspistole deuten. Die Polizei gab noch am Mittwochnachmittag Entwarnung für die Bevölkerung. Vorsorglich waren zunächst auch Einsatzkräfte geschickt worden, die auf die Bewältigung von lebensbedrohlichen Lagen spezialisiert sind.