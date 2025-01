Semperoper Dresden trauert um Sängerin Barbara Hoene

Die Sängerin Barbara Hoene ist tot. Wie die Semperoper Dresden am Mittwoch bekanntgab, ist die Sopranistin und Kammersängerin in der Nacht vom 11. auf den 12. Januar 2025 gestorben. Sie wurde 80 Jahre alt. "Die Opernwelt verliert mit Barbara Hoene eine hochgeschätzte und weit über Dresden hinaus verehrte Künstlerin", heißt es in der Pressemitteilung der Oper. Die Gedanken der Kolleginnen und Kollegen der Semperoper Dresden seien bei der Familie und den Angehörigen.

Barbara Hoene wurde 1944 in Cottbus geboren und startete ihre Karriere 1966 am Landestheater Dessau als Solistin. Ab 1973 war sie Teil des Solistenensembles der Sächsischen Staatsoper Dresden. Auch beim Dresdner Kreuzchor sang sie als Solistin von 1980 bis 1990.

Auf den Bühnen der Semperoper Dresden und der Opernhäuser in Berlin und Leipzig war sie als Sopranistin in berühmten Opern zu erleben, unter vielen anderen in Mozarts "Don Giovanni" und "Die Zauberflöte", in Wagners "Tannhäuser", Verdis "La traviata", Bizets "Carmen" oder Puccinis "La Bohème". Auch in Operetten war sie zu erleben.