Der Opern-Regisseur Peter Konwitschny feiert seinen 80. Geburstag – unter anderem mit Wagners "Ring".

Einen Namen machte er sich duch seine Inszenierungen in Leipzig, Dresden und Halle – Skandale inklusive.

Seine Idee einer "subersiven Oper", die ihre Themen in die Gegenwart greifbar macht, formulierte er 2007 in Halle in seiner Rede "Totes oder lebendiges Theater".

Aufgewachsen in Leipzig, machte er seine ersten Schritte am Berliner Ensemble unter Ruth Berghaus.

Im Mai wird Peter Konwitschny an der Oper Dortmund Wagners "Ring" auf die Bühne bringen. Ein später Höhepunkt seiner Karriere. Der Regisseur hat viel Wagner inszeniert. "Parsifal" in München, "Lohengrin" in Hamburg, eine "Götterdämmerung" in Stuttgart sind Meilensteine. Diese "Götterdämmerung" wird jetzt in Dortmund noch einmal zu sehen sein. Die drei anderen Teile sind von ihm für Dortmund neu inszeniert.

Bayreuth machte um ihn einen Bogen

Eigentlich wäre es ja auch Bayreuth gewesen. Aber er hatte keinen Draht zum Patriarchen Wolfgang Wagner. Der hatte sich im Jahr 2000 in Stuttgart die Generalprobe zur "Götterdämmerung" angesehen, war beeindruckt, hatte aber abgewinkt. Bildrechte: Thomas M. Jauk

Wenn Konwitschny inszeniert, will er uns die Opern und ihre Botschaft neu nahebringen. Oft ganz handfest, mit alltäglichen Gesten auf der Bühne. Er will die Komponisten von ihrem Sockel holen, wo ein Publikum zu ihnen aufschauen und sie quasi anbeten muss. Wagner steht auf einem ganz hohen Sockel, zumindest im Kunsttempel Bayreuth. Das war wohl der Grund, dass er dort nie eine Einladung bekam.

Immer wieder hat Konwitschny auch hierzulande inszeniert. Zuletzt, 2022, "die Nase" von Schostakowitsch an der Semperoper. 2019 Händels "Julius Cäsar in Ägypten" am Opernhaus in Halle. Zwei Inszenierungen sind von ihm bis heute auf mitteldeutschen Bühnen zu finden: "La Bohème" von Puccini an der Oper Leipzig. Die Inszenierung von 1991 ist inzwischen Kult und wird gerne zu Weihnachten angesetzt. Die andere Inszenierung ist ein "Tannhäuser" an der Semperoper von 1997.

Bildrechte: Semperoper Dresden/ Döring