Am Rande der katholischen Bischofsvollversammlung in Dresden hatten auch Betroffenengruppen ihre Forderung nach Federführung des Staates bei der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der Kirche bekräftigt. "Wir sehen die Landtage in der Pflicht, in ihrer Verantwortung zu schauen, was sie tun können", sagte der Geschäftsführer des Eckigen Tischs, Matthias Katsch. Man solle nicht erst warten, bis möglicherweise der Bundestag eine Wahrheitskommission einsetze.