Nach Meyer-Burger schlägt jetzt der zweite Solarmodulhersteller in Sachsen Alarm. Der Geschäftsführer des Dresdner Unternehmens Solarwatt, Detlef Neuhaus, sagte dem "Handelsblatt" , wenn nichts passiere, müsse man bis Jahresende entscheiden, ob die Fabrik geschlossen wird. Finde die Politik keine Lösung, werde es keine nennenswerte Solarindustrie in Europa mehr geben, so Neuhaus.

Vor zwei Wochen hatte der Schweizer Konzern Mayer-Burger gedroht, die Produktion an seinem Standort in Freiberg ab April einzustellen. Experten sehen die Ursachen unter anderem in sinkender Nachfrage und in der Konkurrenz aus Fernost.