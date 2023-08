Unbekannte haben einen Geldautomaten einer Bankfiliale in Dresden-Blasewitz gesprengt.

Unbekannte haben einen Geldautomaten in einer Postbankfiliale im Dresdner Stadtteil Blasewitz gesprengt. Wie die Polizei bestätigte, ereignete sich die Explosion am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr. Wegen Gasgeruchs in der Filiale wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Kameraden stellten ein Lüftungsgerät auf. Die Polizei ermittelt.