Die Dresdner Polizei fahndet nach unbekannten Schließfachdieben. Die drei Maskierten hatten am vergangenen Donnerstag kurz nach 17 Uhr in einer Sparkassenfiliale in Dresden-Johannstadt vier Schließfächer aufgebrochen. Nach Polizeiangaben waren sie durch den Keller in den Raum eingedrungen, wobei sie mehrere Türen aufhebelten. Angaben zu der möglichen Diebesbeute machte die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN nicht und verwies auf ermittlungstaktische Gründe.