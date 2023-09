Autofahrer auf der Autobahn 17 Dresden-Prag brauchen derzeit viel Geduld. In der Tunnelkette ab Dresden-Gorbitz ist aus unbekannter Ursache der Strom ausgefallen. Deshalb ist die A17 zwischen Gorbitz und Südvorstadt in beiden Richtungen gesperrt. Wie lange die Störung noch dauert, ist laut Polizei unklar. In Richtung Dresden staut sich der Verkehr bis Heidenau, in der Gegenrichtung bis zum Dreieck Dresden-West.