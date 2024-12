In Richtung Dresden ist der linke Fahrstreifen an der Unfallstelle gesperrt. Dort staut sich der Verkehr den Angaben nach auf rund zehn Kilometern.

Ein Kleintransporter war laut Polizei in einer Baustelle ins Schleudern geraten und touchierte einen Pkw, der in gleicher Richtung unterwegs war. In der Folge verlor der Transporter die Kontrolle, verschob die mobile Mittelleitplanke in der Baustelle und kollidierte mit einem Pkw aus der Gegenrichtung. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt, die drei Insassen des Pkw, der Richtung Dresden fuhr, wurden ebenfalls leicht verletzt.