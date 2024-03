Bildrechte: Sächsische Staatskanzlei

Bergmann statt Foo Fighters Dresdner Künstler zeichnet neuen Steiger fürs Steigerlied

13. März 2024, 13:07 Uhr

"Glück auf, der Steiger kommt." Für das traditionelle Bergmannslied hat der Dresdner Künstler Lars P. Krause ein neues Steigermotiv entworfen. Erste limitierte Kunstdrucke wurden am Mittwoch an Menschen überreicht, die sich mit kompositorischer Frische an das Steigerlied gewagt hatten.