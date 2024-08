Wandererinnen und Wanderer, Weinfans und Musikbegeisterte können sich an diesem Wochenende zu zahlreichen Weingütern in und um Dresden auf den Weg machen. Zum 25. Mal findet in der Region der "Tag des offenen Weingutes" statt. Dem Tourismusverband Elbland Dresden zufolge öffnen zwischen Pirna und Diesbar-Seußlitz etwa 50 Winzer, Weingüter, Straußenwirtschaften und Weinbaubetriebe und laden zu Kostproben ein. Diese werden häufig musikalisch begleitet.

Interessierte können Winzer und deren Arbeit kennenlernen. Zum Programm gehören Weinwanderungen, Keller- und Technikvorführungen und Musik. So spielt in der Weinerlebniswelt der Sächsischen Winzergenossenschaft Meißen das Dresdner Residenz Orchester. Die Böttcherei Götze in Dresden bietet Schauvorführungen an. Zum Fest rollen drei Sonderbuslinien der Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM). Das Tagesticket gilt auch auf der Elbfähre zwischen Seußlitz und Niederlommatzsch.