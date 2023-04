Die letzte Erhöhung fand im April 2022 statt. Die Gesamtkosten für eine Fahrt variieren je nach Tageszeit und Entfernung. Wer in Dresden tagsüber beispielsweise mit dem Taxi 14 Kilometer zurücklegen möchte, zahlt jetzt dafür 32,50 Euro und fährt damit immer noch günstiger als in Leipzig, wo die Fahrt 33,30 Euro kosten würde oder im Vogtlandkreis, wo die Fahrt mit 36,30 Euro am teuersten wäre.



Allerdings könne die Kalkulation von Taxifahrten im ländlichen Raum nur schwer mit denen im städtischen Raum verglichen werden, wie Mirko Espig, Vorstandsvorsitzender der Taxigenossenschaft Mittelsachsen deutlich macht: "Auf dem Land haben wir einerseits längere Fahrten als in der Stadt, dafür aber deutlich mehr Leerfahrten. Taxen in Städten fahren im Gegensatz dazu selten leer."