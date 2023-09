Fliegerbombe gefunden Ticker zur Bombe in Dresden: Entschärfung beginnt am Freitagmorgen

Hauptinhalt

Bei Bauarbeiten ist in Dresden am Donnerstag eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie liegt nahe einer Tankstelle an der verkehrsreichen Washingtonstraße. Die Bombe soll am Freitag entschärft werden.