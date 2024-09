In Dresden sind die Abrissarbeiten an der Carolabrücke auch in der vergangenen Nacht fortgesetzt worden. Der Sprecher der Feuerwehr, Michael Klahre, sagte am Abend wörtlich: "die Zeit rennt uns weg". Nach seinen Angaben arbeitet eine Spezialfirma rund um die Uhr, um die in den Fluss gestürzten Trümmerteile zu beseitigen.



Hintergrund für den Zeitdruck ist das vorhergesagte Hochwasser der Elbe. - Unterdessen bestätigte das Straßen- und Tiefbauamt, dass bei Prüfungen an der Einbruchstelle Korrosion an den Stahlseilen in der Betonbrücke festgestellt wurde.