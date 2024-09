Neben den Absicherungsarbeiten von Polizei und Feuerwehr läuft derzeit auch die Suche nach der Ursache für den Einsturz. Holger Kalbe, Abteilungsleiter Brücken- und Ingenieurbauwerke bei der Stadt Dresden, vermutet, dass zu DDR-Zeiten ein massiver Clorideintrag stattgefunden habe. Dieser könnte zu dem Unglück geführt haben. Zwar sei in der Vergangenheit bereits ein Chloridentzug an dem Bauwerk vorgenommen worden, so Kalbe. An der Abbruchstelle stehe aber ein Mast der Verkehrsbetriebe, so dass es dort womöglich zu einem massiven Chlorideintritt gekommen sei. Dies seien aber nur Vermutungen, die überprüft werden müssten, sagte Kalbe.