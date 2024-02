Die Autobahn 17 ist in Fahrtrichtung Dresden zwischen Bahretal und Pirna nur einspurig befahrbar. Wie die Polizei MDR Sachsen mitteilte, wurde eine Fahrspur durch einen Unfall beschädigt. Demnach hatte am Abend ein Lkw, der in Richtung Dresden unterwegs war, Feuer gefangen. Ursache für den Brand könnten demnach festgefahrene Bremsen gewesen sein. Die Autobahn musste aufgrund des Unfalls zeitweise voll gesperrt werden.

Bildrechte: Marko Förster