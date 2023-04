Zwei Verkehrsunfälle in Dresden und Radebeul haben den Straßenbahnverkehr erheblich behindert. Ein Sprecher der Polizei bestätigte, dass am Donnerstagfrüh eine Autofahrerin auf der Leipziger Straße von der Fahrbahn abkam und mit ihrem Auto gegen einen Mast prallte. Weitere Angaben konnte die Polizei noch nicht machen. Nach Angaben eines Reporters wurde die Frau mit schwerem Gerät aus ihrem demolierten Auto geborgen und verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sprecher der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) sagte, dass der Straßenbahnverkehr der Linien 4 und 9 zwischen 7:36 und 8:57 Uhr unterbrochen war.

Die Fahrerin dieses Autos wurde bei einem Unfall in Dresden am Donnerstag schwer verletzt. Bildrechte: MDR/Roland Halkasch

Bereits am Vortag war der Straßenbahnverkehr auf der Linie 4 nach einem Unfall von 11:50 Uhr bis 13:20 Uhr unterbrochen. Auf der Meißner Straße in Radebeul kurz hinter der Stadtgrenze zu Dresden waren zwei Pkw zusammengestoßen. Laut Polizeisprecher wurde dabei ein Kind in einem der Autos leicht am Kopf verletzt. Die DVB setzten Ersatzbusse ein. Zwischen Weinböhla und Radebeul-Ost pendelten Straßenbahnen, die wegen des Unfalls nicht mehr bis Dresden kamen.