Zwei der Beschuldigten wurden bereits im März festgenommen und befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Sie haben die Tatvorwürfe bestritten. Gegen den Dritten im Bunde wurde ebenfalls ein Haftbefehl erlassen. Allerdings befindet er sich derzeit in anderer Sache in Haft. Angaben zu den Tatvorwürfen habe er nicht gemacht. Alle Beschuldigten sind laut Staatsanwaltschaft bereits erheblich vorbestraft.