Nach einer Drogenrazzia in Dresden und Berlin hat die Polizei drei Männer im Alter von 34, 43 und 44 Jahren festgenommen. Das Amtsgericht Dresden ordnete zudem Untersuchungshaft an. Wie das Landeskriminalamt Sachsen mitteilte, wird den Männern vorgeworfen, mit Drogen gehandelt zu haben. Demnach soll der 34-Jährige von April 2020 bis August 2023 etwa 115 Kilogramm Marihuana gekauft und mindestens 70 Kilogramm Marihuana sowie zehn Kilogramm Haschisch in Dresden verkauft haben. Den beiden anderen Beschuldigten wird vorgeworfen, von März 2020 bis Mai 2020 von Berlin aus über 300 Kilogramm Marihuana verkauft und unter anderem auch den 34-jährigen Dresdner damit beliefert zu haben.

Am Mittwoch wurden laut Polizei drei Gebäude in Dresden und zwei Gartengrundstücke eines vierten 49 Jahre alten Verdächtigten in Weinböhla durchsucht. Er sei am Einsatztag in den Fokus der Behörden geraten, hieß es. Darüber hinaus seien sechs Wohn- und Aufenthaltsorte und der Haftraum eines Gefängnisses in Berlin sowie ein Wohnhaus in Altdöbern (Brandenburg) durchsucht worden.