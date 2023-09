Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Energieversorgers "Sachsenenergie" in Dresden zum Warnstreik aufgerufen. Den Angaben zufolge sollen die Beschäftigten, Auszubildenden und dual Studierenden von "Sachsenenergie", von Tochterunternehmen und von den Dresdner Stadtwerken am Mittwoch in den Ausstand treten. Für die Kunden des Energieversorgers soll der Streik aber keine Einschränkungen mit sich bringen, hieß es.

Grund für den Warnstreik sind die laufenden Tarifverhandlungen. Nach Gewerkschaftsangaben hat das Unternehmen in der ersten Verhandlungsrunde am 13. September "ein völlig unzureichendes Angebot" vorgelegt. "Es zeigt weder die Bereitschaft zur Investition in qualifizierte Nachwuchskräfte (...) und noch nicht einmal annähernd die von uns erwartete Wertschätzung gegenüber den Leistungen der Beschäftigten (...) angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen in der Energiewirtschaft", heißt es in dem Streikaufruf.