Der Stadtrat in Dresden hat am Donnerstagabend über die für dieses Jahr geplanten verkaufsoffenen Sonntage entschieden. Demnach sind insgesamt sechs verkaufsoffene Sonntage geplant. Zwei davon sollen in der Adventszeit parallel zu den Weihnachtsmärkten stattfinden. So dürfen am 3. und am 17. Dezember die Geschäfte in der Altstadt und der Neustadt öffnen.