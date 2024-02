Die Waldschlösschenbrücke in Dresden ist seit mehreren Stunden in beide Richtungen voll gesperrt. Wie die Polizei Dresden MDR SACHSEN mitteilte, sitzt dort eine Person auf der Brücke. Zahlreiche Rettungskräfte sind demnach vor Ort. Autofahrer müssen deshalb heute früh auf andere Brücken ausweichen, wenn sie die Elbe überqueren wollen. Wie lange die Sperrung dauert, sei noch unklar. Weitere Informationen in Kürze.

