Zusätzliche Äste wurden an die Fichte auf dem Neumarkt in Dresden angeschraubt, damit der Weihnachtsbaum voller wirkt. Bildrechte: MDR/Tobias Zuttmann

"Ich habe ihn im Fernsehen gesehen und wollte ihn mir mal anschauen", sagt auch Anke Kruse und findet: "So hässlich ist er gar nicht." Schon vor einigen Tagen versicherte Weihnachtsmarkt-Chefin Cathleen Janotte, bis zur Eröffnung wird er so schön aussehen wie alle andern. Nun sollen Herrnhuter Sterne und zusätzliche Äste den Anblick aufhübschen. Doch das Feedback ist noch immer geteilt "Schön ist anders", urteilt zum Beispiel Besucherin Sabine Haubold.

Die trockenen Sommer und Waldbrände in der Sächsischen Schweiz sorgten dafür, dass die Fichte in diesem Winter nicht so satt und grün aussieht. "Man will eine perfekte Natur, tut aber nichts dafür", kritisiert die Besucherin Anastasia Braun. Sie sieht die Fichte als Symbol dafür, wie die Menschen mit der Umwelt und dem Wald umgehen. "Man echauffiert sich, dass eine Fichte gespendet wird, die nicht mehr viel Leben hat. Aber das ist doch besser, als wenn ein perfekter Baum aus einer Monokultur stammt", sagt sie.