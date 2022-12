Der Opferverein Weißer Ring bietet Menschen, die am vergangenen Wochenende direkt oder indirekt von der Geiselnahme in der Dresdner Innenstadt betroffen waren, Unterstützung an. In welcher Form, werde von Fall zu Fall entschieden, sagte eine Sprecherin am Dienstag auf Anfrage von MDR SACHSEN. Melden könnten sich alle Menschen, die die Situation belastet. Die professionell ausgebildeten Helferinnen und Helfer können beispielsweise zu therapeutischen Anlaufstellen und Behörden vermitteln. In Einzelfällen seien gegebenenfalls auch finanzielle Soforthilfen möglich.