Weiter hinten hat Michalzik eine Spielzeugausstellung aufgebaut. An den Wänden hängen Poster mit weiten Landschaftsaufnahmen. Die Tische und Vitrinen in der Mitte des Raumes sind vollgestellt mit Kunststofffiguren: Bogenschützen mit Federschmuck und Tomahawks, Cowboys mit Lassos und Pferden, daneben Büffel und Marterpfähle. In den umliegenden Regalen stehen kleine Holzhäuser: Saloons, Drugstores, Banken und Forts - typische Kulissen aus dem "Wilden Westen". Die Sammlung stammt aus einem ehemaligen Spielzeugmuseum in Görlitz, das Jens und sein Entrümpelungsteam aufgelöst haben.

Doch die Ausstellung ist nicht nur für Kinder – sie richtet sich auch an Erwachsene, besonders an diejenigen, die in der DDR aufgewachsen sind, so wie Michalzik selbst. Als Kind träumte er sich oft in den "Wilden Westen" und wird beim Gang durch die Ausstellung ganz nostalgisch, vor allem, wenn er am Tipi vorbeikommt, das er aufgestellt hat. "In den Tipis haben wir als Kinder viel gespielt, uns versteckt. Lang ist's her. Eine schöne Zeit war das", erzählt er.