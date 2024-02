Dresden Kamera filmt Wilderer bei nächtlicher Jagd

Am rechten Rand der Aufnahme der Wildkamera kann man sie sehen: Zwei Männer sind im November gegen halb 10 Uhr abends durch einen Wald im Dresdner Westen gestreift. In ihren Händen halten sie Waffen und einen Zielstock. Einer sieht durch ein Nachtsichtgerät, wie der Jagdpächter des betroffenen Waldes bei Dresden beschreibt.

Nun sei Wilderei seit einem Jahr in den Gebieten an der A4 und A17 im Westen von Dresden ein Thema, so der Dresdner. Wiederholt sei zum Beispiel ein Pick-up abends im Wald gesichtet worden. Der Jagdpächter ist sich sicher, dass es sich in diesem Fall nicht um Leute mit Spaß am Töten handelt, sondern es um das Fleisch geht. Ob Eigenbedarf oder Verkauf, sei dahingestellt.