Oberlausitz Drohnenflieger entdeckt illegal abgeschossenen Wolf

In der Oberlausitz ist erneut ein Wolf illegal getötet worden. Das Tier sei am 14. Februar von einem Drohnenflieger auf einem Feld in Lautitz bei Weißenberg entdeckt worden, teilte die Sprecherin des sächsischen Landesamtes für Umwelt, Karin Bernhardt, auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Ursprünglich hatte man mit der Drohne durch die Schweinepest verendete Wildschweine auffinden wollen.