Beim Aktionstag zur Härtefallhilfe für Heizöl und Co. der Verbraucherzentrale Sachsen (VZS) herrschte am Dienstag im Beratungszentrum am Dresdner Fetscherplatz nur wenig Andrang. Detlev Schnabel aus Dresden ist erst der zweite Kunde, den der Leiter der Dresdner VZS-Filiale am Fetscherplatz, Robert Kluttig, berät.