Die Dresdner Stadtverwaltung hat sich entschuldigt, dass sie ohne aktuelle Ankündigung die Gedenkinschrift entfernt hat.

Bürgermeister Hilbert verweist auf einen Beschluss aus dem Jahr 2019.

Sein Parteikollege Holger Hase, Mitglied der AG 13. Februar, zeigte sich entsetzt.

In der seit Tagen andauernden öffentlichen Diskussion um eine entfernte Inschrift für die Opfer des Zweiten Weltkrieges in Dresden hat die Stadtverwaltung bei MDR SACHSEN nun Fehler in der internen Kommunikation eingeräumt und sich entschuldigt. "Uns und den handelnden Personen tut es sehr leid, wie es gelaufen ist. Wir können es nun nicht mehr ändern und nicht rückgängig machen," sagte Baubürgermeister Stephan Kühn. Besonders der Zeitpunkt der Entfernung so kurz vor dem 13. Februar sei "suboptimal" gewesen, ergänzte Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch.

Nun soll eine neue Info-Stele an die Bombardierung der Stadt im Februar 1945 erinnern. Aufgestellt wurde sie am Freitag auf dem Dresdner Altmarkt. Die 2020 aufgestellte Vorgängerstele wurde bei Bauarbeiten beschädigt und musste ausgetauscht werden. Bei der Gelegenheit wurde sie inhaltlich überarbeitet.

Entfernung der Inschrift bereits 2018 besprochen

Nach dem sich Bürgerschaft, Vertreterinnen und Vertreter der Kommunalpolitik und Medien anfang der Woche verwundert bis verärgert über die Entfernung einer Gedenkinschrift gezeigt hatten, war die Stadt um Aufklärung bemüht. Die Inschrift, die in die Lehne einer Bank eingraviert war, wurde am 9. und 10. Januar ohne vorherige Information der Öffentlichkeit abgeschliffen.



Geplant sei das Vorhaben bereits seit mehreren Jahren gewesen: In einem Workshop der AG 13. Februar im November 2018, an dem auch Stadträte teilgenommen haben, die heute noch aktiv sind, wurde besprochen, dass die Erinnerungsstelle "keine geeignete Form für die Erinnerungsstelle" sei. Menschen hätten diese als Sitzplatz benutzt, darauf gegessen und die Bank wurde mit Graffi beschmiert, erklärte Annekatrin Klepsch.



Allerdings sei der Zeitpunkt der Baumaßnamen nicht an übergeordnete Führungsebenen herangetragen worden und die Brisanz des Ortes und des Umstandes nicht erkannt worden, so Baubürgermeister Stephan Kühn. Er spricht von einer "schwerwiegenden Kommunikationspanne". Zeitpunkt und die Art und Weise der Kommunikation an die Öffentlichkeit hätte besser geplant werden müssen.

Kritik sei berechtigt

Die an das Rathaus herangetragenen Fragen von Bürgern, Journalisten und Kommunalpolitikern sowie die Kritik seien berechtigt. "Weil wir aus kommunikativer Sicht äußerst unglücklich agiert haben."

Die Kritik in dieser Angelegenheit ist berechtigt, da wir aus kommunikativer Sicht äußerst unglücklich agiert haben. Bei Veränderungen an einem so sensiblen Erinnerungsort ist eine proaktive Kommunikation dringend erforderlich. Dirk Hilbert (FDP) Oberbürgermeister Stadt Dresden

Beirat soll Ideen für den Altmarkt als Gedenkort entwickeln

Hilbert führte weiter aus, dass die Inschrift in der Lehne einer Bank auf dem Altmarkt vor einigen Tagen bei Bauarbeiten entfernt wurde. Das sei planmäßig erfolgt. Er verwies auf entsprechende Absprachen zur Neugestaltung des Platzes aus dem Jahr 2019, zu der eben auch die Entfernung der Gravur in der Lehne einer Sitzbank gehört habe. "Eine rechtzeitige Information über das geplante Vorgehen wäre unerlässlich gewesen", so Hilbert.



Der OB verteidigte zugleich die Entfernung der Inschrift. Sie sei wiederholt in die Kritik geraten, weil sie nicht würdig genug sei. Entweder würden Menschen davor sitzen und sie verdecken oder die Bank werde für Graffiti missbraucht. OB Hilbert regte an, über den Altmarkt als Gedenkort im sich zu konstituierenden Beirat für Erinnerungskulturen auszutauschen. Eine 2020 errichtete Erinnerungsstele, die bei den Bauarbeiten auf dem Altmarkt beschädigt worden war, soll zeitnah wieder aufgestellt werden.